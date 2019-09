Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo, uvedl zpravodajský server Deník N. Server se odvolává na informace dvou zdrojů obeznámených s výsledkem.

Žalobce údajně zastavil i stíhání Babišových rodinných příslušníků a spolupracovníků. Závěry ale nemusejí být konečné, teď je bude posuzovat vedení Městského státního zastupitelství v Praze.

Předseda vlády o víkendu řekl, že pokud existuje spravedlnost, státní zástupce jeho stíhání zastaví. Kdyby žalobce podal obžalobu, Babiš by z čela vlády neodešel.

Lhůta pro rozhodnutí v případu skončila v sobotu. Ještě v pátek nebylo podle mluvčího státních zástupců Aleše Cimbaly jasné, zda nebude lhůta prodloužena. Kromě zastavení trestního stíhání připadalo v úvahu také podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu, nebo vrácení případu policii k došetření. "Rozhodl se (pozn. red. - Šaroch) a úplně změnil názor," sdělil Deníku N jeden ze zdrojů. "To rozhodnutí odevzdal v pátek odpoledne, stíhání všech zastavil," řekl další zdroj.

Šarochovi nadřízení nyní musí projít celý spis, který má přes 20 tisíc stran, a rozhodnout, zda s jeho rozhodnutím souhlasí. Je tedy na nich, jestli skutečně stíhání Babiše a dalších obviněných zastaví, nebo s případem naloží jinak. Ze státního zastupitelství do té doby neodejde nikomu z obviněných vůbec žádné rozhodnutí. Zda se vedení státního zastupitelství se Šarochovými závěry ztotožní, není možné předjímat, dodal server.

Podnik Čapí hnízdo získal v roce 2008 evropské dotace z balíku, který byl určen malým firmám. Podle kriminalistů na ně neměl nárok, protože sice dočasně byl samostatným podnikem, ale před a následně i po rozhodnutí o přidělení dotace spadal do struktury holdingu Agrofert, který v té době vlastnil právě Babiš.

Premiéra i některé jeho spolupracovníky, například předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka, policie v říjnu 2017 obvinila z toho, že papírově vyvedli Farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby na výše zmíněnou dotaci dosáhla. Tvrdí také,že Babiš ve firmě nikdy neztratil vliv.

Dalšími stíhanými byla Babišova dcera Adriana, manželka Monika a švagr Martin Herodes, samostatně pak Babišův stejnojmenný syn. U něj si ale není policie jistá, zda se může vzhledem ke svému zdravotnímu stavu účastnit úkonů trestního řízení.

Firmy Agrofertu dále čelí podezření, že si snižovaly daňový základ pomocí fiktivní reklamy na Farmě Čapí hnízdo, na což upozornila zpráva evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF a v roce 2014 i německý finanční úřad, který se s tímto obrátil na českou daňovou správu. Tehdejší ředitelka odboru právního a daňového procesu na Generálním finančním ředitelství a dnešní ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se však touto skutečností nezabývala a informace nepředala policii. Není jasné, proč se finanční správa rozhodla nepostoupit podezření německého úřadu policii, ačkoliv je to běžnou praxí i u mnohem méně závažných podezření.

Zpráva evropského úřadu OLAF o projektu Farmy Čapí hnízdo je výsledkem téměř dvouletého pátrání trojice vyšetřovatelů. Poukazuje například na to, že Agrofert byl dominantním zadavatelem služeb Čapího hnízda. Přestože farma deklarovala, že se zaměřuje hlavně na poskytování ubytování a gastronomii, velká část příjmů byla spojena s poskytováním reklamy − v roce 2009 to bylo dokonce 99 procent. Právě holding si v závěru roku 2007 nechal zaregistrovat webovou stránku capihnizdo.cz a poskytovateli této domény platil až do konce minulého roku.

K podezřelým finančním transakcím došlo v letech 2009 až 2013, kdy Farma Čapí hnízdo inkasovala za reklamu přes 270 milionů korun. To tehdy bylo více než 83 procent jejích tržeb. Reklamu zadávaly společnosti spadající pod ANOfert, který odmítá sdělit, o jakou reklamu konkrétně šlo. Je ovšem pravděpodobné, že šlo o řadu firemních konferencí, které jsou na farmě běžnou praxí. Podle serveru Seznam by cena za reklamu přesahující čtvrt miliardy korun odpovídala tisícovce billboardů pronajaté na několik let dopředu.