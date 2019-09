Prezident Miloš Zeman plánuje zastavit případné stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, pokud by nyní bylo obnoveno. Využil by takzvané abolice. Doufá ale v to, že to nebude potřeba. Řekl to ve čtvrtek televizi Barrandov. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace v pátek. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má lhůtu tří měsíců.

"Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice," řekl Zeman. "Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl," uvedl.

Na prezidentovo oznámení okamžitě zareagovali opoziční politici. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil to označil za naprosté pohrdání právem a institutem milosti.

"Předchozí prezidenti vždy rozhodovali o milostech na základě posouzení právníků a ministerstva spravedlnosti. Miloš Zeman, bez znalosti spisu, už dnes ale evidentně ví, že je Babiš nevinný," napsal Pospíšil.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný upozornil na to, že prezidentovo případné rozhodnutí o zastavení Babišova stíhání by vyžadovalo spolupodpis předsedy vlády. "Andrej Babiš by tak rozhodoval o svém vlastním stíhání. Kdo z vás to má?" napsal na twitteru.

Předseda ODS Petr Fiala chce sledovat, jaké protislužby za to Hrad dostane.

"Je to drsný vzkaz, tvrdý úder mocenského dua Zeman-Babiš všem, kteří důvěřují principům spravedlnosti a rovnosti před zákonem," uvedl Fiala. Možnost abolice ho ale nepřekvapuje, Babiš je podle něj oddaným služebníkem prezidenta. "Je třeba dobře sledovat, jaké protislužby za to Hrad od premiéra dostane. Tuto absurdní situaci ČR mohou změnit jen volby. ODS udělá vše pro to, aby z nich premiér odešel poražen a stagnující země se posunula kupředu," dodal Fiala.

Šéf sněmovního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek má podle svého vyjádření obyčejnou lidskou obavu o Babišovo zdraví. "Miloš Zeman vždy tvrdil, že milost udělí pouze z vážných humanitárních důvodů. Zjevně ví o zdravotní kondici předsedy vlády ČR něco, co je veřejnosti neznámo," uvedl na svém twitteru.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana je to jasný důkaz, že Babiš Zemana potřebuje, a proto je vůči němu submisivní.

Šéf MSZ Martin Erazím sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala. Ztotožnil se závěry dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha ohledně zastavení stíhání.

Prezident řekl, že před tímto rozhodnutím státních zástupců by s abolicí váhal. "Pokládal bych to za poněkud svévolné," podotkl. Nyní by ale pokračování trestního stíhání považoval za politické rozhodnutí. "Protože tito dva státní zástupci, a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci, a já si jejich práce vážím," dodal Zeman.

"Dva státní zástupci jasně řekli, že se žádný trestný čin nestal a trestní stíhání zastavili," sdělil po prezidentově oznámení Babiš serveru iDnes.cz. Na dotaz Práva, zda by abolici přijal a podepsal ji, uvedl: "To určitě nebude třeba, žádný trestný čin se nestal".

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Propojení Čapího hnízda s Agrofertem podle Erazíma nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly, ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. Babiš dlouhodobě odmítal, že se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stíhání kromě něj čelili i jeho blízcí a bývalí představitelé společnosti Farma Čapí hnízdo.

