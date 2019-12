Pokud bychom měli dát na vás čtenáře, a to my děláme, nejúspěšnějším čtením letošního roku byl návod na to, koho volit v eurovolbách, text o pozoruhodném kulturním střetu při setkání českého premiéra s francouzským filozofem, rozbor těžko pochopitelného jevu, který umožňuje teleportaci nebo třeba mapa, která vám ukáže, kde se vlastně v Česku žije nejlépe.

Všechno to zní velmi zajímavé a je toho mnohem víc, co pro vás dnes, na Nový rok, na jeden den odemykáme. Zde je deset nejčtenějších textů Hospodářských novin v roce 2019. Hodně zdaru v roce novém.

“Zeptejte se zástupců českých firem, diplomatů nebo třeba úředníků, kteří se věnují Evropské unii. Všichni vám řeknou, že čeští europoslanci dělají dobrou práci a mají vliv. Samozřejmě se najdou výjimky. Celkově vzato ale makají, tvrdě a nekompromisně, jak by řekl klasik. Sorry jako.”

Už je sice dávno po volbách do Evropského parlamentu, ale tenhle text stále stojí za přečtení. Hlavní expert HN na EU Ondřej Houska se v něm snažil najít důvody proč volit každou z hlavních stran. I když u takové SPD to byla snaha předem odsouzená k neúspěchu.

“Zeptá se mě: 'Četl jste Podvolení od Michela Houellebecqa?'

Je podivné slyšet ho vypouštět z úst Houellebecqovo jméno. Zrovna Babiše, kterého za několik hodin na scéně po vzoru komiků Laurela a Hardyho překřtím na Laurela českého populismu.”

Naprosto unikátní text z pera francouzského filozofa Bernarda-Henri Lévyho. Sepsal ho v květnu krátce po setkání s premiérem Česka. A asi to na něm zanechalo poněkud hlubší stopu.

“Pravidla chování částic, jako jsou elektrony, které společně s neutrony a protony tvoří atomy, se snažil popsat tehdy nově vznikající obor kvantové fyziky. Některé její předpovědi ale budily u vědců, jakým byl Einstein, silný odpor. Symbolem tohoto sporu se staly právě dopisy Einsteina se Schrödingerem. O necelé půlstoletí později se ale fyzikům podařilo dokázat, že 'děsivé' působení na dálku je jedním ze základních pilířů chování částic mikrosvěta. Později se navíc podařilo experimentálně prokázat, že zmíněná 'komunikace' nefunguje jen napříč prostorem, ale i časem. Částice v budoucnosti dokáže zdánlivě ovlivnit minulost. A v půli letošního července přišel další triumf, kvantové provázání částic se podařilo vůbec poprvé vyfotografovat. Úspěch si připsali vědci z Univerzity v Glasgow.”

Pokud budete mít při čtení tohoto textu pocit, že vůbec nechápete, co to všechno znamená, ale je to zároveň naprosto fascinující, vězte, že vůbec nejste sami.

“Kolem Prahy se v posledních letech vytváří prstenec, kam se stahují mladé rodiny. Bydlet přímo v hlavním městě si nemohou dovolit. Ukazuje to, že Pražané se těší nejen vysokým mzdám, ale i vysokým nákladům. Reálná výše pražské mzdy ve srovnání s ostatními kraji tak není téměř 40 tisíc korun, jak by se dle dat Českého statistického úřadu mohlo zdát. Ve skutečnosti činila loni průměrná mzda v Praze 31 486 korun. Důvodem je fakt, že v Praze je draho, zejména co se bydlení a služeb týče. Vyšší průměrnou mzdu než Pražané po zohlednění cenové hladiny tak pobírali obyvatelé Libereckého kraje.”

V tomto textu vám ukážeme, kde v Česku by se vám a vaší peněžence žilo nejlépe.

“Proroků věštících hlubokou krizi přibývá. Někteří ji předpovídají už řadu let, ona ale pořád nepřichází. Poukazují na nafouklé bubliny od akciových trhů po studentské půjčky, ale ty pořád ne a ne prasknout. Možná je vysvětlení jednoduché. Celý svět žije v jedné velké, centrálními bankami neustále dofukované bublině. Dobrá zpráva je, že zřejmě ještě nějaký čas nesplaskne, horší už je, že o to větší to bude rána, až se tak stane.”

Ano, je to dnes kruciální otázka - přijde krize, nebo ne?

“Pozornost celého světa se v té době upínala k New Yorku a Washingtonu. Lidé nevěřícně hleděli, jak islamisté z al-Káidy podnikají unesenými letadly teroristické útoky na cíle v USA, při nichž v ohni umírají stovky nevinných civilistů. Ve stínu amerických událostí z 11. září 2001 se začalo v Česku odvíjet jiné lidské drama. Subtilnější, ale pro okruh nejbližších rodinných příslušníků neméně bolestivé. Týkalo se trojice studentů Univerzity Karlovy zmizelých na divokém Balkáně.”

Příběh jedné záhady, kterou se už osmnáct let nedaří vyřešit.

“Podle vědců disk či samotná černá díra rotují ve směru hodinových ručiček. Černá díra uprostřed galaxie Messier 87 je 6,5miliardkrát těžší než Slunce a od Země vzdálená 54 milionů světelných let. Vědci upozorňují, že černá díra vypadá přesně, jak jejich modely ukazovaly. Tedy vypadá, tak jak ji předvídají Einsteinovy rovnice, byť sám velký vědec v jejich existenci odmítal uvěřit.”

A znovu vesmír. Letošní rok byl, pokud jde o jeho objevování, vskutku přelomový.

“Vezměte přístroj a rozdělejte pod ním oheň. Když se voda dostane k bodu varu, pára uvede zařízení do pohybu. Hérón Alexandrijský právě sepisuje princip fungování parního stroje. A objevují se i další technologické inovace. Píše se první století našeho letopočtu. Římská ekonomika se blíží svému vrcholu, malé krámky nahradily velké dílny, které chrlí ohromné množství zboží, jež míří do celé říše. Obchodní cesty jsou bezpečné, v impériu vládne mír a právo. Zdá se, že Řím má vše, co je třeba k průmyslové revoluci.”

Proč se starověké Římské říši nepodařilo uspět, když měla tak dobře nakročeno? A není za tím, že byl tento text letos mezi našimi nejčtenějšími, tak trochu strach, abychom my s naší současnou civilizací nedopadli podobně?

“Cielo Drive je slepá úzká ulice, na kterou se zprudka odbočí z hlavní. Strmě stoupá do kopce až k bráně luxusní rezidence. Odsud k budově, schované za zelení, zbývá nějakých třicet metrů. Uklízečka sem jako vždy přijela okolo osmé ráno. Viděla, že telefonní drát natažený k domu z nějakého důvodu spadl. Že před barákem v divném úhlu parkuje neznámé bílé auto. A že někdo v noci zapomněl zhasnout venkovní světlo.”

Připomínka jednoho z nejstrašlivějších “hollywoodských” příběhů.

“Pravděpodobně bude trvat několik generací, než se podaří napravit škody, které na české populaci působí systematická výuka předmětu, který je sice nazýván matematika, ale jeho základním znakem je, že s matematikou nemá prakticky nic společného. Stručně řečeno: vaše známky z matematiky mají naprosto nulovou vypovídací hodnotu o vašem potenciálním nadání pro programování.”

Soudě podle úspěchu tohoto článku je to s digitální budoucností Česka snad dobré. Jde o velmi přehledný návod, jak se stát programátorem. A píše se tam, že se nemáme bát, že to zvládneme. Tak držíme palce.