I když se může zdát, že český zdravotnický systém právě prošel tou nejtěžší zkouškou, ve skutečnosti ho čekají ještě pernější chvíle. A ty přijdou, až zestárnou lidé, kterým je dnes mezi čtyřiceti a padesáti lety. Je to velmi početná skupina obyvatel, která nevyhnutelně znásobí potřebu zdravotně-sociálních služeb. V protikladu k nim stojí neúměrně slabá skupina těch, kterým je dnes mezi deseti a pětadvaceti lety. Na velkou část budoucích seniorů tak nebude mít kdo pracovat.

Maximálně do pětadvaceti let očekávají odborníci velmi prudký nárůst nemocí, které souvisí se stářím. Do patnácti let už tyto nemoci budou představovat znatelný problém. To se nepochybně odrazí v nákladech na péči. Podle odborných odhadů by se měly náklady zdravotních pojišťoven do roku 2030 zvednout z dnešních zhruba 310 miliard na 433 miliard korun.

A tím výčet špatných zpráv nekončí. Odborníci dlouhodobě upozorňují na nebývalý nárůst osob trpících demencí. Jejich počty jsou dnes mnohem vyšší, než se očekávalo. V šedesátých letech žilo v Česku zhruba padesát tisíc lidí s demencí, v roce 2015 to bylo 156 tisíc. A podle odhadů pět let staré zprávy o demenci bude v roce 2050 v Česku žít dokonce 383 tisíc lidí s demencí.

Už dnes přitom Česká republika nevychází v evropském srovnání nejlépe, kapacity dlouhodobé péče jsou pod průměrem celé EU. „V případě porovnání s původními členskými zeměmi je tato propast ještě větší a se zeměmi skandinávskými se nemůžeme porovnávat vůbec,“ píší ve studii o struktuře služeb dlouhodobé péče Jiří Horecký a Ladislav Průša.

Podle nich není současný systém sociálních služeb vůbec připraven. Na to ostatně upozorňuje i zpráva OECD z roku 2019, která tvrdí, že je potřeba podporovat rozvoj pečovatelských zařízení.

Podle odborníků je třeba do systému dostat nové zdroje. Jednou z možností je i dobrovolné soukromé připojištění. Jak tyto problémy hodlají řešit experti na zdravotnictví jednotlivých politických stran? I toto téma bude jedním z těch hlavních na předvolební debatě Hospodářské komory.

Debatu můžete sledovat živě na našem webu ve středu od 10:00. Zúčastní se jí šéf VZP Zdeněk Kabátek, epidemiolog Rastislav Maďar a šéf České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Zástupce vyšlou i všechny politické strany.