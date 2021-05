Národní sportovní agentura (NSA), kterou do poloviny května vedl exposlanec hnutí ANO Milan Hnilička, utratila miliony za služební vozy s nejvyšší výbavou a desetitisíce za telefony, notebooky a tablety od Applu. Odhalili to kontroloři ministerstva financí. Na výsledky jejich kontroly upozornil server iRozhlas.cz. Podle závěrů zkoumání našli kontroloři celkem 32 pochybení.

Mezi nimi byly například právě zmiňované nákupy služebních vozů pro Hniličku a dva místopředsedy agentury. Podle iRozhlasu NSA v listopadu 2019 nakoupila tři vozy Škoda Superb III za 1 965 000 korun bez DPH a to bez soutěže. Současně k nim zvlášť pořídila od stejného dodavatele sady zimních pneumatik za dalších 151 tisíc. K rozdělení zakázek mělo podle kontrolorů dojít úmyslně z toho důvodu, aby se nákup vešel do limitu dvou milionů a agentura ho mohla provést bez výběrového řízení. Za přezutí jednoho vozu pak NSA zaplatila dalších 39 tisíc korun.

„Postupem zadavatele došlo k porušení pravidla pro zadávání veřejných zakázek,“ cituje server z protokolů. Web také upozorňuje na to, že agentura ve svých požadavcích při výběru vozů zvolila takovou kombinaci parametrů, která přesně odpovídala vozu Škoda Superb III. Agentura navíc žádala vozy s maximální výbavou, aniž by svoje požadavky jakkoliv zdůvodnila.

Závěry kontrolorů označila agentura za spekulace s tím, že postupovala podle zákona.

Kontroloři upozornili také na nákup mobilů iPhone, notebooku Apple MacBook a iPadů s příslušenstvím za několik desítek tisíc korun. Podle nich agentura při nákupu nevybírala na základě požadovaných parametrů, ale roli při výběru sehrály osobní preference značky. NSA ovšem tvrdí, že pro zařízení Apple se rozhodla kvůli vyššímu zabezpečení. Seznam parametrů pro výběr elektroniky však vznikl pouze ústně. Podle agentury proto, že v té době ještě neměla žádnou výpočetní techniku, kam by mohla tento seznam zapsat.

Kontroloři ve svých závěrech kritizují také skutečnost, že agentura, která vznikla proto, aby rozdělovala dotace do sportu, si na tuto činnost najala externí společnost Moore Czech Republic. „K datu 8. 3. 2021 bylo z celkového počtu 6419 dosud hodnocených žádostí 5506 zpracovaných výhradně společností Moore Czech Republic s. r. o., 905 žádostí NSA a 8 žádostí v kombinaci,“ cituje iRozhlas z protokolů kontrolorů.

„Byli jsme v situaci, kdy jsme potřebovali přechodně zasanovat nedostatek lidí. Řešili jsme mimořádnou situaci a padlo manažerské rozhodnutí, že se to udělá pomocí externí firmy. Navíc, na ni nebyly přeneseny žádné pravomoci agentury,“ popisuje pro iRozhlas Ivo Lukš, tehdejší místopředseda, který smlouvu s firmou Moore Czech Republic podepisoval.

NSA musí podle iRozhlasu nyní přijmout opatření k nápravě a hrozí jí také pokuty.

Agenturu až do 17. května vedl exposlanec za hnutí ANO Milan Hnilička. Ten v polovině května oznámil svoji rezignaci. „Důvodů bylo několik - tím nejdůležitějším je pracovní vytížení a s tím spojený rodinný život. Pracovní vytížení bylo opravdu enormní. Nebylo to impulzivní rozhodnutí,“ tvrdil Hnilička, když oznamoval, že ve funkci končí. A popřel, že by odcházel kvůli výsledkům kontroly.