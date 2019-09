Karel Trefný, který jako ředitel Finančního úřadu v Příbrami doměřil milionovou daň firmě Primagra z holdingu Agrofert, v důsledku svého rozhodnutí přišel podle reportáže ČT o své místo. Společnost se proti doměření daně z přidané hodnoty ve výši 1,5 milionu korun neúspěšně odvolala, poté následovala neúspěšná správní žaloba. Nakonec společnost daň uhradila a Trefný považoval celou záležitost za uzavřenou. Krátce poté však přišel o své ředitelské místo.

"Daň uhradili a já jsem vůbec netušil, ani jsem si nemyslel, že by to mohlo mít nějaké následky," řekl ČT Trefný.

V rámci reorganizace byl Trefný převelen do Prahy, proti čemuž se bránil soudním sporem s Finanční správou, který vyhrál. Vrátil se tedy zpět do Příbrami, ne však na místo ředitele, ale pouze jako řadový úředník. "Dovolil jsem si doměřit firmu, která patřila do holdingu Agrofertu. A mohl bych si dovolit třeba víc. Tím pádem jsem se stal osobou neloajální, s kterou není důvod dál spolupracovat," řekl ČT Trefný.

Trefný se také vymezuje proti plošnému používání zajišťovacích příkazů. Plošné používání zajišťovacích příkazů posvětil před pěti lety Martin Janeček, který byl v té době ředitelem Finanční správy. V roce 2016 rozeslal na finanční ředitelství interní pokyn, aby úředníci dostávali od svých šéfů přísliby prémií, pokud ve zvolené firmě zvýší částku k daňovému odvodu tím, že neuznají daňové zvýhodnění na vývoj a výzkum. Tato doměřená daň dosahovala milionových částek, za jednu kontrolu mohl dostat úředník i desetitisíce korun. Za roky 2016 až 2018 bylo na těchto odměnách vyplaceno kolem 200 tisíc korun.

Zajišťovací příkaz zničil firmu, na kterou Babiš nechal "zakleknout" úřady

Že by se něco takového dělo, označovala ministryně Alena Schillerová za lež. Až poté, co HN přinesly důkazy, že úředníci byli k doměření daně skutečně finančně motivováni, to ministryně přiznala a za viníka označila Janečka. Finanční správa vydala mezi lety 2013 a 2018 více než šest tisíc zajišťovacích příkazů.

Zajišťovací příkazy umožňují berním úředníkům už v případě pouhého podezření na krácení daně zabavit firmě veškerý majetek. Jejich počet se léta držel na čísle kolem stovky ročně. Od roku 2012 jej však úřady začaly využívat ve stále větší míře. Situace gradovala v letech 2015 a 2016, kdy se jejich počet pohyboval kolem 1600 ročně. K poslednímu červenci letošního roku vydala finanční správa 414 zajišťovacích příkazů na 270 milionů korun.

Zajišťovací příkaz vedl ke konci činnosti opavské společnosti FAU v roce 2016, firma skončila v konkurzu. Úřady ji vinily jednak z nedoplatku daní a také údajně měla ručit za svého dodavatele, který neodvedl státu DPH. Finanční správa již dříve uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do podvodného řetězce firem, v němž nebyla u firem placena DPH. Soud ale označil příkazy za nezákonné kvůli tomu, že úředníci po FAU v podstatě vymáhali daň za jeden obchod dvakrát. Už loni v říjnu proto soud přikázal odblokovat majetek firmy.

FAU vlastnila sklad pohonných hmot v areálu přerovské Prechezy z holdingu Agrofert. Na tajně pořízené nahrávce o ní mluvil ještě coby ministr financí dnešní předseda vlády Andrej Babiš. "Ti naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony," říká Babiš na nahrávce, k níž nejsou k dispozici přesnější informace o místě či datu pořízení.

Začátkem FAU vyhrála čtyři žaloby proti finanční a celní správě.

Doposud k soudu došlo 278 žalob na nezákonnost vydaných příkazů. Doposud jich na vyřízení čeká 109, u zbylých 169 žalob uspěly dvě třetiny majitelů firem se zabaveným majetkem. Všichni se ale zatím domohli jen zrušení vydaných příkazů a následného zabavení majetku. Žádný z nich zatím nemá soudně potvrzenou výši škody. Po resortu požadují poškozené firmy celkem 808 milionů korun.