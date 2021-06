Na sociálních sítích se zvedá vlna podpory a nabídek pomoci pro moravské obce, které ve čtvrtek zasáhla ničivá bouře. Na konto sbírky Nadace Via přispěvatelé poslali do 8:00 zhruba deset milionů korun, přispělo přes 10 tisíc lidí. Před devátou hodinou ale měl web kvůli velkému náporu zájemců technické problémy a dlouhé načítací časy. On-line charitativní sbírku založila i dárcovská platforma znesnáze21. Sbírku vyhlásila například i Diecézní charita Brno, kam lidé mohou posílat peníze bankovním převodem nebo posláním DMS z mobilního telefonu.

Dárcovská kampaň Nadace Via prostřednictvím portálu Darujme pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat, uvedli organizátoři sbírky. Peníze na kontě rychle přibývají. Do 23:30 poslali lidé kolem půl milionu korun, do 8:00 narostla sbírka o více než tři miliony korun.

Ředitel nadace Zdeněk Mihalco na Twitteru ráno uváděl, že do sbírky chodí 500 tisíc korun každých pět minut a servery jsou na 95 procentech vytíženosti. Zájemce proto požádal o trpělivost nebo o zaslání podpory na sbírkový účet 200900222/0800. Kolem jedenácté hodiny už na kontu sbírky bylo 34 milionů korun. „Neuvěřitelné, takovou sbírku v historii nepamatujeme. Děkujeme a koordinujeme s krizovým štábem, starosty a neziskovkami pomoc,“ uvedl Mihalco na Twitteru, když částka překročila hranici 25 milionů.

🆘Pomozte lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě.

Sbírku pořádá Diecézní charita Brno, číslo účtu 4211325188/6800, variabilní symbol 2002, lze posílat i DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, nebo 90. pic.twitter.com/VbeTBvqgv6 — CT24zive (@CT24zive) June 24, 2021

Přes Diecézní charitu Brno mohou lidé posílat peníze na konkrétní účet nebo přispět dárcovskou DMS ve tvaru DMS DCHB 30/60/90 poslanou na číslo 87777. Na sbírku platformy znesnáze21, která umožňuje založit on-line charitativní sbírku v krátkém čase i fyzickým osobám, upozornil miliardář Karel Janeček na Twitteru. Zatím se vybralo přes půl milionu korun.

Finanční výpomoc lze ale poskytnout také jinými způsoby než zasláním příspěvku na charitativní účet. Například Jan Polách z Vinařství Polách, které se nachází právě v tornádem zasažené obci Hrušky, na Facebooku požádal o pomoc odkupem sudového vína. „Polovina vesnice je srovnána se zemí. Jediné, co nám zůstalo, jsou vína, která vyrábíme, a ta bych vám chtěl touto cestou nabídnout,“ uvedl Polách. „Prosím, kupte si od nás sudové víno. Je to cesta, kterou nám můžete pomoct. Víno můžeme přivézt v okolí Břeclavi,“ dodal.

Případné zájemce o přímou výpomoc zasaženým oblastem ráno na Twitteru odrazoval hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. „Záchranáři potřebují v těchto chvílích klid na práci. Vaše pomoc bude potřeba v dalších dnech,“ uvedl.

Od rána jsme na místě. V Podivíně zasedá krizový štáb.

Zničené a poškozené jsou tisíce domů.

!!! Prosíme, nejezděte do postižených oblastí!!! Záchranáři potřebují v těchto chvílích klid na práci. Vaše pomoc bude potřeba v dalších dnech. — Jan Grolich (@JanGrolich) June 25, 2021

„Domy musí prohlédnout statici a IZS. Mnoho u nich je poškozených tak, že se budou muset demolovat. Mysleme na to, aby se nestalo další neštěstí při odklízení. Počkejte. Vaši pomoc ještě budeme potřebovat,“ dodal na Twitteru později.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na Twitteru také požádal zájemce o dobrovolnou pomoc, aby s nabídkami nezatěžovali tísňové linky. Později informoval, že za tímto účelem lze volat na specializovanou linku 800129921.

Spontánní pomoc organizují také lidé na sociálních sítích. Nabízejí ubytování, nářadí, oblečení, deky, plachty na provizorní zakrytí poškozených střech či dobrovolnickou práci. Sledovat je možné například facebookové skupiny Břeclaváci, Pomoc Hodonínsku a Břeclavsku a Dobrovolnická pomoc po břeclavském tornádu.

Dopravní společnost RegioJet dopoledne oznámila, že z Prahy, Brna a Ostravy vypraví speciální autobusy s hmotnou pomocí. „Balíme pro ně jídla z vlaků a další věci, které teď obyvatelé nutně potřebují. Pokud máte něco, co byste rádi poslali, můžete nám to donést k autobusům. Deky, oblečení, pasty, mýdla atd.“ uvedl RegioJet na Facebooku. V komentářích už firma upřesnila, že první autobus vyjede z Brna od Grandu mezi 17:30 a 18:30, další časy zveřejní v samostatném příspěvku.

Pomoc nabízí supermarkety i Slovensko

Do pomoci zasaženým oblastem se zapojily i některé on-line supermarkety, potravinářské řetězce a další firmy. Například Tesco podle svého mluvčího Václava Koukolíčka brzy ráno vyslalo dodávky s dekami, sušeným masem, balenými vodami a dalším zbožím do Břeclavi. Mluvčí telefonního operátora T-Mobile Zuzana Svobodová již ve čtvrtek uvedla, že operátor posílá přes neziskovou organizaci Adra dar ve výši pěti milionů korun na záchranné práce, základní potřeby pro zasažené domácnosti a odstraňování škod.



On-line supermarket Košík.cz posílá do bouří zasažených obcí podle svého výkonného ředitele Tomáše Jeřábka automobil s potravinami, nápoji, energetickými tyčinkami, dále úklidovými prostředky, plenami a také krmivem pro domácí zvířata. Ve spolupráci s Federací potravinových bank Košík spustil tzv. dobroskutky pro Moravu, kdy zákazníci mohou s každým nákupem přispět minimálně 100 korun potravinové bance.

Závozy potravin či potřeb pro děti začal na Hodonínsko a Břeclavsko ve čtvrtek v noci organizovat i e-shop Rohlik.cz, uvedla jeho mluvčí Denisa Morgensteinová.

Zasaženým oblastem na Moravě chtějí pomoct také Slováci. Na sociálních sítích ohlásili například sbírky hygienických potřeb, oblečení, dek a dalšího zboží. Slovensko také může pomoci s ubytováváním lidí, oznámil tamní ministr sociálních věcí Milan Krajniak. Volné kapacity má země na ubytování pro děti z dětských domovů, dále pro celé rodiny a svá zařízení sociálních služeb nabízejí i Bratislavský a Trnavský kraj.

„Všude v zařízeních jsme připraveni spolu s kolegy odborníky poskytnout komplexní psychologickou a poradenskou pomoc," napsal ministr na sociální síti. Dodal, že s nabídkou pomoci již kontaktoval svou českou kolegyni Janu Maláčovou.

Bouře s kroupami o velikosti tenisových míčků i s tornádem se ve čtvrtek večer prohnala především Břeclavskem a Hodonínskem. Bouře ničila domy, auta i zeleň. Podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaely Bothové zemřeli na následky bouřky tři lidé.